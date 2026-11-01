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Jadwal Final Hylo Open 2026: Jonatan Christie dan Tiwi/Fadia Berburu Gelar Juara

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |10:50 WIB
Jadwal Final Hylo Open 2026: Jonatan Christie dan Tiwi/Fadia Berburu Gelar Juara
Jadwal Final Hylo Open 2026: Jonatan Christie dan Tiwi/Fadia Berburu Gelar Juara (Dok PBSI)
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JAKARTA - Jadwal final Hylo Open 2026 digelar hari ini, Minggu (1/11/2026). Indonesia menyisakan 2 wakil pada partai puncak ini. 

Laga final bakal dihelat Saarlandhalle, Saarbrücken, Jerman. Jonatan Christie dan Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva bakal mewakili Indonesia. 

1. Jonatan Christie dan Tiwi/Fadia

Pada babak final, Jonatan Christie yang merupakan unggulan keempat akan menghadapi wakil India, Lakhsya Sen. Ini menjadi pertemuan kedelapan bagi kedua pebulu tangkis. 

Dari 7 pertemuan sebelumnya, Jonatan Christie sedikit lebih unggul. Ia menang 4 kali dan kalah 3 kali dari Laksha Sen. 

Partai final tunggal putra ini akan digelar pada match ketiga. 

Di sisi lain, secara peringkat BWF World Ranking, Jonatan Christie juga lebih unggul. Pebulu tangkis andalan Indonesia itu menduduki peringkat 6, sementara Lakshya Sen berada di urutan 14. 

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)
Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Sementara itu, Tiwi/Fadia akan menghadapi pasangan China Taipei, Hsu Yin-Hui/Lin Jhih-Yun. Ini akan menjadi pertemuan kedua bagi keduanya. 

Pada pertemuan pertama, Tiwi/Fadia menang atas pasangan China Taipei tersebut. 

Namun, jika dilihat dari peringkat BWF World Ranking, Hsu Yin-Hui/Lin Jhih-Yun lebih unggul. Ganda putri China Taipei itu menduduki peringkat 7, sementara Tiwi/Fadia berada di peringkat 12. 

Partai final ganda putri ini akan digelar pada match keempat. 

 

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