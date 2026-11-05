Amallia/Fadia Belum Puas Usai Tembus 8 Besar Ranking Dunia BWF

Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengaku belum puas setelah berhasil menembus delapan besar di ranking BWF (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengaku belum puas setelah berhasil menembus delapan besar di ranking BWF. Mereka ingin terus naik hingga mencapai posisi terbaik!

Tiwi/Fadia menembus ranking delapan usai menjadi juara Hylo Open 2026 Super 500. Pembaruan peringkat itu diumumkan Badminton World Federation (BWF) pada 3 November 2026.

1. Sangat Bahagia

Tiwi –sapaan akrab Amallia- mengatakan, sangat bahagia dapat kembali menembus ranking kedelapan. Sebelumnya, ia juga pernah berada di posisi itu saat bersama dengan Febriana Dwipuji Kusuma.

"Oh, ya perasaannya senang ya, apalagi saya sudah lama kan, sama Ana kan terakhir juga di delapan," kata Tiwi kepada awak media, termasuk Okezone, di Pelatnas PBSI, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan, ranking delapan tidak akan menghentikan langkahnya dengan Fadia. Pasalnya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar posisi semakin lebih baik ke depan.

"Cuma dengan pasangan baru ini ya inginnya lebih dari itu, maksudnya bisa melaju lebih jauh lagi," tegas Tiwi.