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Juara Hylo Open 2026, Amallia/Fadia Bersyukur Bisa Upgrade Gelar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |12:03 WIB
Juara Hylo Open 2026, Amallia/Fadia Bersyukur Bisa <i>Upgrade</i> Gelar!
Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil menggondol gelar juara Hylo Open 2026 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
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SAARBRUCKEN – Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil menggondol gelar juara Hylo Open 2026 Super 500. Keduanya bersyukur bisa meng-upgrage titel sekaligus memanfaatkan kesempatan yang ada.

Dalam laga final di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu 1 November 2026, Amallia/Fadia mengalahkan unggulan pertama asal China Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun dengan poin 21-18 dan 21-19. Ini jadi gelar pertama bagi pasangan baru tersebut.

1. Upgrade Gelar

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Tiwi –sapaan akrab Amallia- mengatakan,  tentunya sangat bahagia dapat menjadi juara bersama Fadia di Hylo Open 2026. Gelar itu buah kerja keras mereka dalam latihan dan juga setiap laga yang dimainkan.

"Perasaannya sangat senang dan bersyukur bisa upgrade gelar sama Fadia. Permainan tadi cukup ketat, dari awal sampai game poin, tapi kami mencoba untuk tetap tenang, fokus, dan tidak terburu-buru," kata Tiwi dalam keterangannya, dikutip Senin (2/11/2026).

"Coach Karel (Mainaky) banyak mengingatkan untuk lebih berani, saling menutup satu sama lain, nekat, dan memaksa karena ini match terakhir," tambahnya.

Tiwi mengatakan gelar juara ini tentunya dipersembahkan untuk orang-orang spesial buatnya. Baginya, tanpa dukungan dan doa mereka tentunya tidak mungkin sampai ke titik seperti saat ini.

 

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