Alwi Farhan Siap Jalani Perang Saudara Lawan Zaki Ubaidillah di Perempatfinal Kumamoto Masters 2026

Alwi Farhan siap menjalani perang saudara melawan Moh Zaki Ubaidillah di perempatfinal Kumamoto Masters 2026 (Foto: Instagram/@m.zaki.ubaidillah)

KUMAMOTO – Alwi Farhan tidak takut harus menghadapi perang saudara melawan Moh Zaki Ubaidillah di Perempatfinal Kumamoto Masters 2026 Super 500. Ia cukup senang karena itu berarti satu wakil akan melaju ke semifinal.

Dalam babak 16 besar, Alwi mengalahkan Kenta Nishimoto dengan poin 21-13, 6-21, dan 21-11. Sementara itu, Ubed –sapaan akrab Zaki- mengatasi Christo Popov dengan poin 21-15 dan 21-19.

1. Tidak Masalah

Alwi mengatakan tidak masalah akan bersua Ubed dalam babak perempatfinal Kumamoto Masters 2026. Menurutnya, pertemuan rekan senegaranya sangat wajar dalam persaingan untuk berprestasi.

"Besok bertemu Ubed, ini jadi awal dan semoga bakal banyak lagi pertemuan-pertemuan seperti ini di babak-babak akhir," kata Alwi dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).