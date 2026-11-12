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Francesco Bagnaia Dioperasi Imbas Kecelakaan di Qatar, Siap Berlaga di MotoGP Portugal 2026?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |00:17 WIB
Francesco Bagnaia Dioperasi Imbas Kecelakaan di Qatar, Siap Berlaga di MotoGP Portugal 2026?
Francesco Bagnaia Dioperasi Imbas Kecelakaan di Qatar, Siap Berlaga di MotoGP Portugal 2026? (Instagram/@ducaticorse)
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JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, telah menjalani operasi terkait patah tulang ganda pada tulang metatarsal keempat dan kelima di kaki kanannya, Selasa  (10/11/2026). Selanjutnya, ia masih harus menjalani pemulihan sebelum dapat balapan kembali di seri tersisa pada musim ini. 

1. Francesco Bagnaia Dioperasi

Ducati Lenovo mengonfirmasi operasi Francesco Bagnaia berjalan lancar. 

"Francesco Bagnaia telah sukses menjalani operasi pagi ini di Turin untuk menangani patah tulang ganda pada tulang metatarsal keempat dan kelima di kaki kanannya, yang dialami setelah kecelakaan highside di QatarGP," demikian keterangan Ducati Lenovo, dalam akun X, Rabu (11/11/2026). 

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Pembalap asal Italia itu mengalami kecelakaan pada lap pertama saat Sprint Race di MotoGP Qatar, Sabtu pekan lalu. Kecelakaan itu menyusul tabrakan dengan Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP). 

Francesco Bagnaia  kemudian harus dibawa keluar lintasan menggunakan tandu. Ia kemudian didiagnosis mengalami dua patah tulang pada kaki kanannya.

Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Luigi Milano di Klinik Humanitas Cellini, Turin, berhasil memasang pelat pada tulang metatarsal keempat di kaki kanannya.

 

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