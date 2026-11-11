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HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez, Detak Jantungnya Tembus 190 BPM di MotoGP Qatar dan Tertinggi dalam 10 Tahun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |14:04 WIB
Kisah Marc Marquez, Detak Jantungnya Tembus 190 BPM di MotoGP Qatar dan Tertinggi dalam 10 Tahun
Simak kisah Marc Marquez yang mengaku detak jantungnya menembus 190 bpm di MotoGP Qatar 2026! (Foto: Instagram/@ducaticorse)
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KISAH Marc Marquez yang mengakui detak jantungnya tembus 190 beat per minute (BPM) di MotoGP Qatar 2026 menarik untuk diulas. Pasalnya, angka itu yang tertinggi buatnya dalam 10 tahun terakhir.

Seri ke-20 MotoGP 2026 itu rampung digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu 8 November malam WIB. Marquez finis sebagai runner up di belakang Marco Bezzecchi.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Tapi, Marquez harus melalui perjuangan berat untuk meraih kemenangan. Memulai dari posisi dua, ia sempat melorot ke urutan tiga bahkan empat hingga putaran keenam dari total 22 lap yang dilombakan.

1. Detak Jantung

Marquez bahkan menghabiskan 15 lap untuk mengejar Raul Fernandez yang sempat menyalipnya selepas start. Kerja keras itu berbuah manis di putaran terakhir sehingga menyabet runner up.

Kelar lomba, Marquez mengungkap fakta mengejutkan soal detak jantungnya yang mencapai angka 190 bpm! Ia mengaku angka itu adalah yang tertinggi yang pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir.

“Terakhir 10 tahun lalu (detak jantung) saya mencapai angka seperti ini. Jantung saya berdegup sangat kencang dalam dua lap terakhir,” tulis Marquez dalam unggahan di akun Instagram @marcmarquez93, dikutip Rabu (11/11/2026).

 

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