Penyebab Legenda MotoGP Valentino Rossi Masih Menyimpan Dendam ke Marc Marquez

PENYEBAB legenda MotoGP Valentino Rossi masih menyimpan dendam ke Marc Marquez akhirnya diketahui. Hal itu berkaitan erat dengan Kejuaraan Dunia MotoGP 2015.

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2015 memang diwarnai insiden kontroversial di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Momen itu disebut krusial menggagalkan Rossi jadi juara.

Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)

The Doctor memang bisa menyelesaikan lomba di posisi tiga. Tetapi, Rossi dihukum start dari posisi paling belakang pada seri terakhir, MotoGP Valencia 2015, gara-gara menendang Marquez di Malaysia.

1. Gagal Juara Dunia

Pada akhirnya, Rossi gagal menjadi juara dunia. Sebab, Marquez dan Dani Pedrosa tidak bisa mendahului Jorge Lorenzo yang jadi pemenang balapan di Valencia dan keluar sebagai juara dunia.

Rossi mengakui sendiri masih dihantui dengan kegagalan tersebut hingga hari ini. Bahkan, ia tetap menuduh Marquez sebagai biang kerok kegagalan di 2015.

“Cerita tahun 2015 sangat absurd dan menyebalkan karena, faktanya, Marquez tidak mengejar gelar juara dunia. Dia hanya bertarung untuk membuat saya gagal. Pada akhirnya, dia sukses,” kata Rossi, dinukil dari Motosan, Rabu (11/11/2026).