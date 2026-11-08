Francesco Bagnaia Mundur dari MotoGP Qatar 2026, Ini Penyebabnya

LOSAIL – Francesco Bagnaia dipastikan mundur dari MotoGP Qatar 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pembalap tim Ducati Lenovo itu mengalami kecelakaan hebat di Sprint Race.

Sesi tersebut berlangsung dramatis di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu (8/11/2026) dini hari WIB. Bendera merah sempat berkibar ketika balapan baru berlangsung satu putaran.

1. Terlempar Cukup Keras

Penyebabnya, Bagnaia terlempar dari motornya dan terbanting cukup keras di aspal. Momen horor tersebut terjadi setelah ditabrak Fermin Aldeguer dari belakang di tikungan 16.

Beruntung, Bagnaia masih sadar usai tabrakan tersebut. Hanya saja, ia tidak bisa berjalan dari area sirkuit sehingga mesti mendapat pertolongan dari marshal yang bertugas.

Pembalap berkewarganegaraan Italia itu langsung dibawa ke pusat medis untuk mendapat pemeriksaan. Diketahui, Bagnaia mengalami patah tulang metatarsal di kaki kanannya.

“Direktur Medis MotoGP, dr. Angel Charte mengatakan, pemeriksaan medis awal menunjukkan adanya dua patah tulang pada kaki kanannya, yang melibatkan tulang metatarsal keempat dan kelima,” bunyi pernyataan resmi Ducati, dikutip Minggu (8/11/2026).