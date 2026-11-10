Hasil Kumamoto Masters 2026: Fajar/Fikri Tumbang, Febriana/Trias Lolos 16 Besar

Hasil Kumamoto Masters 2026 yang melibatkan empat wakil Indonesia sudah diketahui termasuk Fajar/Fikri yang tersingkir (Foto: X/@INABadminton)

KUMAMOTO – Hasil Kumamoto Masters 2026 Super 500 yang melibatkan wakil Indonesia sudah diketahui. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari berhasil melaju sementara Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tumbang!

Ada empat wakil Indonesia yang berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Selasa (10/11/2026). Ana/Trias menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang merebut kemenangan pada hari ini.

Keduanya bertanding melawan wakil Taiwan, Chang Ching Hui/Yang Ching Tun, di babak 32 besar Kumamoto Masters 2026. Dalam laga tersebut, Ana/Trias berhasil membungkus kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-15.

Kemenangan ini mengantar Ana/Trias ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 500 itu. Di pertandingan lainnya, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) harus angkat koper dari turnamen.

Fajar/Fikri menelan kekalahan dari wakil tuan rumah, Hiroki Okamura/Kyohei Yamashita di babak 32 besar. Laga berjalan ketat, tetapi Fajar/Fikri akhirnya tumbang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 14-21, 21-11, dan 27-29.

Di pertandingan lainnya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra) juga tumbang di babak 32 besar. Keduanya kalah dari wakil China, Hu Ke Yuan/Liang Wei Keng, dengan skor 21-23 dan 16-21.