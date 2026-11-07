Apresiasi Pahlawan Olahraga, Bonus Miliaran Rupiah Digelontorkan untuk Ratusan Atlet Berprestasi

TANGSEL – Ratusan atlet dan insan olahraga berprestasi yang sukses mengharumkan nama daerah resmi menerima bonus uang pembinaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel). Total anggaran sebesar Rp1,7 miliar direalisasikan sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang telah berjuang di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA), Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS), serta berbagai kompetisi nasional lainnya.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, kepada para atlet yang mewakili 24 cabang olahraga (cabor). Prosesi penyerahan apresiasi tersebut dilangsungkan di Gedung Yos Sudarso, Kodiklat TNI, Serpong, pada Jumat (6/11/2026).

1. Penyaluran Dana Pembinaan

Benyamin menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata apresiasi pemerintah daerah atas kerja keras, perjuangan, serta prestasi yang telah diukir para pahlawan olahraga. Selain membawa pulang piala, para atlet juga menerima kucuran uang pembinaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Seluruhnya kita hari ini berikan apresiasi penghargaan, baik berupa piala maupun dalam bentuk uang pembinaan yang bersumber dari APBD. Seluruh uang pembinaan itu Rp1,7 miliar," ujar Benyamin.

Ia menjelaskan, dana pembinaan senilai miliaran rupiah tersebut disalurkan secara langsung melalui rekening masing-masing pengurus cabang olahraga. Secara keseluruhan, tercatat ada 299 orang yang berhak menerima penghargaan dalam agenda tersebut.

Bonus Miliaran Rupiah Disiapkan untuk Atlet Berprestasi

2. Lebihi Target Medali

Menurut Benyamin, secara umum pelaksanaan pertandingan dan capaian kontingen Tangsel di berbagai ajang telah berjalan sangat baik. Bahkan, ia menyoroti ada sejumlah cabang olahraga yang performanya sukses melampaui target perolehan medali yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Semuanya berjalan dengan baik, mulus. Sesuai dengan target. Malah ada beberapa cabang seperti atletik, panahan itu melampaui target pelampauan medalinya dari kita," katanya.