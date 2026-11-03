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FPTI Sampaikan Sikap Usai Panjat Tebing Dicoret dari SEA Games 2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |22:11 WIB
FPTI Sampaikan Sikap Usai Panjat Tebing Dicoret dari SEA Games 2027
FPTI menyampaikan sikapnya terkait pencoretan panjat tebing dari SEA Games 2027 (Foto: NOC Indonesia)
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PP FPTI merespons kabar pencoretan panjat tebing dari cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di SEA Games 2027. Sekretaris Umum, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, perolehan medali Kontingen Indonesia dipastikan akan berkurang.

Komite Eksekutif Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF) telah menetapkan 43 cabor dengan total 473 nomor pertandingan untuk SEA Games 2027. Namun, panjat tebing tidak termasuk dalam daftar tersebut.

1. Sangat Menyayangkan

Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi (Instagram/@desakmaderita01)

Wahyu sangat menyayangkan tidak adanya panjat tebing dalam SEA Games 2026. Namun, keputusan tersebut harus diterima dengan tangan terbuka meskipun tidak menguntungkan Indonesia.

"Ini bukan soal untung rugi bagi panjat tebing. Yang pasti, perolehan medali Indonesia akan berkurang tanpa cabor panjat tebing di SEA Games 2027," kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).

Absennya panjat tebing menjadi perhatian karena Indonesia memiliki catatan prestasi baik setiap kali cabor tersebut dipertandingkan. Pada SEA Games 2011 di Palembang-Jakarta, Tanah Air meraih sembilan medali emas dari 10 nomor yang dilombakan. 

Sementara itu, pada SEA Games 2025 di Bangkok, kontingen Merah Putih mengoleksi empat emas dari enam nomor pertandingan. Menariknya, keempatnya diraih atlet-atlet muda. 

 

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