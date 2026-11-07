Respons Berkelas Nusrtdinov Zayan Fatih Usai Raih Medali Emas di FEI Continental Team Dakar 2026

ATLET berkuda Indonesia, Nusrtdinov Zayan Fatih, mengukir prestasi gemilang dengan menyumbangkan medali emas untuk Tim Asia pada nomor Continental Team yang diselenggarakan oleh Federasi Equestrian Internasional (FEI) dalam rangkaian Youth Olympic Games Dakar 2026, Kamis 5 November 2026. Ia mengaku sangat senang dan bersyukur dapat menorehkan pencapaian membanggakan tersebut di tingkat internasional.

Nusrtdinov Zayan menyampaikan bahwa prestasi ini berhasil diraih berkat kerja keras yang konsisten selama latihan maupun pertandingan. Kendati demikian, ia enggan berbesar kepala dan memilih untuk tetap rendah hati demi meraih hasil optimal pada laga-laga selanjutnya.

"Senang sekali dan cuma bisa bersyukur. Namun, besok masih ada satu pertandingan lagi, jadi saya akan tetap berusaha fokus. Saya hanya ingin menjaga kondisi fisik untuk final dan bertanding semaksimal mungkin. Karena kemenangan itu datang dari Tuhan,” ujar Dinov dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/11/2026).

Medali emas tersebut dipastikan setelah Tim Asia mencatatkan raihan terbaik dalam mixed continental team event yang diakumulasikan dari dua babak kualifikasi Individual Jumping. Pada nomor ini, Dinov bertanding memperkuat Tim Asia bersama tiga atlet lainnya, yaitu Sresht Raju Mantena (India), Alya Adnan Awadh Almheiri (Uni Emirat Arab), dan Ruirui Sun (China).

Kombinasi performa keempat rider tersebut membawa Tim Asia mengungguli lima tim kontinental pesaing lainnya. Bertanding di Equestrian Centre, Diamniadio, Senegal, Dinov membukukan catatan waktu 87,12 detik dengan delapan poin penalti pada babak kualifikasi A dan menempati peringkat ke-10 pada Selasa 3 November 2026.

Atlet berkuda Indonesia Nusrtdinov Zayan Fatih kibarkan merah putih

Sementara itu, pada babak kualifikasi kedua, Dinov mencatatkan waktu 72,60 detik dengan empat poin penalti. Hasil akumulasi tersebut menempatkannya di urutan ke-11 klasemen gabungan dengan total 12 poin penalti.

1. Lolos ke Babak Final dan Format Kompetisi

Berdasarkan hasil resmi pertandingan, Dinov dinyatakan berhak melaju ke babak final yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 6 November 2026. Perolehan skor dari dua babak kualifikasi individu yang diraih Dinov dihitung bersama hasil tiga atlet Asia lainnya hingga mengantarkan mereka menduduki peringkat tertinggi di klasifikasi beregu FEI.