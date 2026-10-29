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Pemerintah Naikkan Bonus Atlet Asian Games dan Para Games 2026, Menpora RI: Biar Sejahtera

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |16:01 WIB
Pemerintah Naikkan Bonus Atlet Asian Games dan Para Games 2026, Menpora RI: Biar Sejahtera
Menpora RI, Erick Thohir, menyampaikan bonus untuk atlet di Asian Games 2026 dan Asian Para Games 2026 dinaikkan (Foto: Okezone/Binti Mufarida)
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JAKARTA – Bonus untuk atlet di Asian Games 2026 dan Asian Para Games 2026 dinaikkan. Menpora RI, Erick Thohir mengatakan, nominalnya lebih besar dari edisi sebelumnya yakni 2022.

Hal itu disampaikan Erick saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Para atlet peraih medali di kedua ajang tersebut diundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk menerima apresiasi.

1. Naik

Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Erick belum mengungkapkan besaran bonus yang akan diberikan kepada para atlet. Ia menyebut nominalnya akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

"Ya, alhamdulillah naik. Biar atlet sejahtera, jangan persepsi atlet selalu kesannya tidak punya masa depan,” kata Erick kepada awak media, Kamis (29/10/2026).

“Bapak Presiden membuktikan atlet adalah karier yang luar biasa yang tidak hanya membawa nama besar bangsa, tapi juga kebanggaan keluarga dan nama pribadi,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

“Tabungannya banyak, dapat beasiswa, apalagi ke depan punya dana pensiun, jadi luar biasa," tukas Erick.

Sebagai perbandingan, pada Asian Games 2022, atlet peraih medali emas kategori perorangan menerima bonus Rp1,575 miliar. Sementara itu, peraih medali perak mendapatkan Rp525 juta dan peraih medali perunggu Rp262,5 juta.

 

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