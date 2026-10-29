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Kejurnas Catur 2026 Tuntas di Banten, Para Pecatur Muda Unjuk Kemampuan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |16:31 WIB
Kejurnas Catur 2026 Tuntas di Banten, Para Pecatur Muda Unjuk Kemampuan
Kejurnas Catur 2026 berjalan sukses di Banten. (Foto: Ist)
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BANTEN - Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) sukses menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur ke-51 Tahun 2026 di Convention Hall Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten. Turnamen yang berlangsung sejak Jumat (23/10/2026) itu resmi berakhir pada Rabu (28/10/2026).

Kejurnas Catur 2026 mempertandingkan 17 kategori yang melibatkan para pecatur dari berbagai kelompok usia dan tingkat kompetisi. Para pecatur muda dari berbagai daerah pun menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam persaingan memperebutkan medali di kategori junior U-7 hingga U-19, baik putra maupun putri.

Selain kategori junior, kejuaraan ini juga mempertandingkan kategori veteran, wanita, dan open. Ajang tersebut diikuti kontingen dari 34 provinsi yang bersaing untuk membawa pulang gelar juara di masing-masing kategori.

Kontingen DKI Jakarta keluar sebagai juara umum Kejurnas Catur 2026 dengan koleksi enam medali emas, empat perak, dan tujuh perunggu. Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan dominasi DKI Jakarta yang sukses mencatatkan hattrick juara umum dalam tiga edisi terakhir.

Ketua Umum Percasi DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya mempertahankan gelar juara umum. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan dan perjuangan para atlet.

“Saya sangat bersyukur dan bergembira atas prestasi DKI Jakarta melakukan hattrick menjadi juara umum Kejurnas Catur di Banten (edisi) yang ke-51,” kata Hardiyanto Kenneth dalam keterangannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, ofisial, atlet, serta orang tua yang terus memberikan dukungan selama persiapan hingga pelaksanaan kejuaraan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras bersama.

 

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