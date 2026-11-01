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Rekor MURI Terpecahkan di Stadion Akuatik GBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |03:01 WIB
Rekor MURI Terpecahkan di Stadion Akuatik GBK
Rekor Muri Pecah di Stadion Akuatik GBK. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
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JAKARTA – Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK) menjadi saksi bisu pencetakan sejarah baru setelah Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) mencatatkan rekor lomba renang pelajar terbanyak dalam waktu satu hari, tepatnya pada Sabtu 31 Oktober 2026.

Lomba renang yang pesertanya berasal dari Sekolah Dasar (SD), SMP, dan SMA diikuti 1.128 peserta. Hal itu menandakan turnamen itu mendapatkan sambutan antusias dari para penggiat renang pelajar.

Penghargaan pemecahan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) diberikan langsung oleh Direktur Operasional MURI Awan Rahargo di tengah penyelenggaraan BINUS Cup XI Swimming. Para peserta dan orang tuanya, serta Kepala Sekolah SMA Binus Simpug Aaron Wise beserta tamu undangan menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut.

“Pada hari ini, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mencatat sebuah pencapaian dan prestasi karya putra-putri terbaik Indonesia. Pencapaian tersebut dibuktikan oleh BINUS School Simprug bersama inisiator kegiatan, yang merupakan salah satu siswa Binus, yakni Sebastian Sudirman,” jelas Awan di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

“Dalam penyelenggaraan ini, digelar kompetisi renang yang diikuti oleh jumlah pelajar terbanyak. Pencapaian ini bukan hanya terbanyak di lingkup Jakarta atau provinsi, tetapi juga menjadi salah satu yang terbanyak di Indonesia,” lanjutnya.

Rekor MURI Pecah di Stadion Akuatik GBK. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Rekor MURI Pecah di Stadion Akuatik GBK. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Dia mengatakan target awal peserta kompetisi renang kali ini adalah 933 pelajar. Namun, setelah melakukan verifikasi dan penghitungan ulang, antusiasme peserta ternyata luar biasa.

"Kegiatan ini melibatkan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Jabodetabek. Hingga waktu istirahat sesi pertama, jumlah peserta yang tercatat sudah melampaui target, yakni sebanyak 1.128 pelajar. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah hingga sore hari,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
MURI Akuatik Renang Sport Lain
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