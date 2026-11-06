Marc Marquez Langsung Angkat Kaki Kelar Race MotoGP Qatar 2026 Akhir Pekan Ini

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengaku akan meninggalkan Qatar secepat mungkin. Juara dunia tujuh kali kelas premier itu langsung meninggalkan Doha kelar race MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Losail pada Minggu, 8 November 2026 pukul 23.00 WIB.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- khawatir terhadap keselamatan dirinya. Sekadar diketahui, kondisi keamanan di Qatar tidak sepenuhnya aman efek kecamuk perang di Timur Tengah.

Penampakan Sirkuit Losail, venue MotoGP Qatar 2026. (Foto: MotoGP.com)

Bahkan menurut laporan GP Blog, sebanyak 19 dari 22 pembalap enggan balapan di Qatar. Namun, karena dorongan dari Dorna, mayoritas dari pembalap di atas mau tak mau tetap membalap di Qatar.

1. Marc Marquez Pilih Bungkam

Marc Marquez beberapa kali ditanya soal Dorna yang ngotot menggelar MotoGP Qatar 2026. Daripada salah berbicara, kakak dari Alex Marquez itu memilih tidak banyak berbicara.

"Kami tidak bisa mengatakan apa pun," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari GP Blog, Jumat (6/11/2026).

"Ketika saya tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya saya pikirkan, saya tidak ingin berbicara. Jadi, daripada mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, saya lebih memilih untuk tetap diam,” lanjut Marc Marquez.