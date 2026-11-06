Jadwal Moto3 Qatar 2026 Hari Ini: Veda Ega Pratama Melesat di Latihan Bebas?

JADWAL Moto3 Qatar 2026 hari ini, Jumat (6/11/2026) sudah dirilis. Sesuai jadwal, akan digelar dua sesi hari ini, yakni Latihan Bebas 1 (Pukul 17.00-17.35 WIB) dan Latihan (Pukul 21.15-21.50 WIB).

1. Veda Ega Pratama Bidik Podium di Qatar

Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menatap seri ke-20 Moto3 2026 dengan optimisme tinggi. Rider Honda Team Asia tersebut berambisi kembali naik podium pada Moto3 GP Qatar 2026 di Sirkuit Internasional Losail.

Kepercayaan diri Veda Ega Pratama meningkat setelah berhasil finis di posisi kedua (P2) pada Moto3 Malaysia 2-26 di Sirkuit Sepang pekan lalu. Hasil itu menjadi pencapaian penting bagi pembalap berusia 17 tahun itu yang menjalani musim debutnya sebagai rookie.

Podium di Malaysia juga memberikan motivasi tambahan bagi Veda Ega Pratama untuk mempertahankan konsistensi penampilannya. Dukungan keluarga dan ribuan penggemar Indonesia yang hadir langsung di Sepang turut menambah semangat pembalap bernomor 9 tersebut.

"Meraih posisi kedua di Sirkuit Sepang merupakan pengalaman yang luar biasa. Hasil itu memberikan motivasi dan kepercayaan diri yang besar bagi saya untuk menghadapi balapan akhir pekan ini," kata Veda Ega Pratama dalam keterangan resmi tim, Jumat (6/11/2026).