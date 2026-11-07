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HOME SPORTS MOTOGP

Sempat Tertinggal 102 Poin, Ducati : Tak Ada yang Mustahil Bersama Marc Marquez

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |00:16 WIB
Sempat Tertinggal 102 Poin, Ducati : Tak Ada yang Mustahil Bersama Marc Marquez
Sempat Tertinggal 102 Poin, Ducati : Tak Ada yang Mustahil Bersama Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)
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JAKARTA - Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengatakan pihaknya belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin bersama Marc Marquez. 

1. Tak Ada yang Mustahil

Davide Tardozzi tidak ingin menganggap remeh situasi apa pun saat Marc Marquez berupaya mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Qatar.

“Kami memiliki kesempatan akhir pekan ini, tetapi kami tahu bahwa Martín dan Bezzecchi akan berusaha keras untuk berada di depan kami, jadi itu tidak akan mudah,” ujar Tardozzi kepada MotoGP.com.

“Namun pada akhirnya, bisa berada di sini dan bersaing memperebutkan gelar juara adalah sesuatu yang beberapa bulan lalu bahkan tidak berani kami bayangkan,” katanya.

“Tetapi kami belajar bahwa tidak ada yang mustahil bersama Marc Marquez,” ucapnya.

Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)

Diketahui, setelah akhir pekan kembalinya ia ke lintasan pascaoperasi bahu di Mugello, Marc Marquez sempat tertinggal 102 poin dari pemimpin klasemen. Ia pun belum sekalipun meraih kemenangan Grand Prix.

Kini, ia menuju Qatar dengan keunggulan 44 poin atas Jorge Martin dan 67 poin atas Marco Bezzecchi.

“(Marc-red) menjadi cahaya bagi kami setelah Mugello. Ia tidak membiarkan anggapan bahwa orang lain sudah mengamankan gelar juara,” katanya.

“Kami mengerahkan segalanya, kami berusaha untuk terus berkembang, dan Gigi (Dall’Igna) bersama para insinyur melakukan upaya luar biasa untuk meningkatkan performa motor, karena saat itu motor kami jelas bukan yang terbaik,” tuturnya.

 

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