3 Rekor yang Bakal Dipecahkan Marc Marquez jika Raih Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar

3 Rekor yang Bakal Dipecahkan Marc Marquez jika Raih Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar (Instagram/@marcmarquez93)

JAKARTA - Setidaknya tiga rekor bakal tercipta jika pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 di Qatar pada akhir pekan ini.

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu di ambang meraih gelar juara dunia MotoGP 2026 di Qatar. Marc Marquez kini memuncaki klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 399 poin. Ia unggul 44 poin dari pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang berada di urutan kedua.

Dengan total 111 poin yang bisa diperebutkan dari 3 seri tersisa (sprint race 12 poin dan main race 25 poin), Marc Marquez harus bisa unggul 74 poin usai seri Qatar. Pembalap asal Spanyol itu harus meraih setidaknya 30 poin pada MotoGP Qatar 2026 untuk meraih juara dunia.

Dengan begitu, Jorge Martin tidak mungkin bisa melampaui Marc Marquez dengan 2 seri tersisa yang maksimal memperebutkan 74 poin. Bisa saja Jorge Martin menyamai poin Marc Marquez, tapi pembalap berusia 33 tahun itu lebih unggul karena lebih banyak memenangi GP musim ini.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

1. Juara Terbanyak di Kelas Utama

Jika hal ini terwujud, Marc Marquez bakal menorehkan prestasi 8 gelar juara dunia di kelas utama. Ini menyamai rekor Giacomo Agostini.

Selain menyamai rekor juara terbanyak di kelas utama, Marc Marquez akan melampaui pencapaian Valentino Rossi. Diketahui, keduanya sama-sama telah meraih total 9 gelar juara, dengan 7 di antaranya di kelas utama.

Ini akan membuat Marc Marquez lepas dari bayang-bayang kehebatan Valentino Rossi.

2. Berhasil Balikkan Keadaan Setelah Tertinggal 102 Poin

Rekor lainnya yang bakal tercipta jika Marc Marquez meraih gelar juara di Qatar adalah ia menjadi pembalap yang berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal sebanyak 102 poin dari Jorge Martin, yang sempat memimpin klasemen sementara MotoGP 2026.

Ini akan mematahkan rekor yang dipegang Francesco Bagnaia. Pembalap Ducati itu pernah membalikkan keadaan ketika tertinggal 91 poin pada MotoGP 2022.