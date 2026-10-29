Prabowo Bagi-Bagi Bonus Atlet Asian Games dan Para Games 2026, Peraih Emas Diguyur Rp3 Miliar!

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi membagi-bagikan bonus untuk atlet peraih medali di Asian Games 2026 dan Asian Para Games 2026. Ia sekaligus mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi perjuangan mereka.

Apresiasi tersebut diberikan dalam sebuah acara yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (29/10/2026). Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan penghargaan kepada seluruh atlet, pelatih, serta pihak yang terlibat dalam perjuangan kontingen Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara hari ini. Atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, seluruh atlet, pelatih, dan semua yang ikut serta dalam kontingen Indonesia dalam Asian Games dan Asian Para Games,” ujar Prabowo, Kamis (29/10/2026).

1. Lewati Target

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Pada Asian Games 2026, Kontingen Indonesia berhasil meraih total 39 medali, terdiri atas 5 medali emas, 11 medali perak, dan 23 medali perunggu. Capaian tersebut melampaui target empat medali emas yang ditetapkan sebelumnya.

“Alhamdulillah di Asian Games dari target 4 medali emas, kita berhasil meraih 5 medali emas, 11 perak, 23 perunggu, untuk totalnya 39 medali,” kata Prabowo.

Sementara itu, prestasi kontingen Indonesia pada Asian Para Games 2026 juga melampaui target. Indonesia meraih 15 medali emas, 21 medali perak, dan 37 medali perunggu, atau total 73 medali, dari target awal tujuh medali emas.

“Di Asian Para Games dari target 7 medali emas, kita berhasil meraih 15 emas, 21 perak, 37 perunggu, total 73 medali,” lanjut Presiden.

2. Bonus bagi Atlet dan Pelatih

Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan prestasi tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan bonus dan apresiasi secara simbolis kepada sejumlah perwakilan atlet dan pelatih. Mereka mewakili para peraih medali dari Asian Games maupun Asian Para Games.

Para perwakilan atlet yakni Desak Made dari cabang panjat tebing, Nurisa Dian Ashrifah dari panahan, I Kadek Dwi dari para atletik lempar cakram, Muhammad Iqbal dari menembak, Junaidi dari para judo, Eugenia Diva dari para wushu, serta Yayang Gunaya dari para tenis meja. Pelatih bulu tangkis Indra Wijaya turut menjadi salah satu penerima apresiasi.