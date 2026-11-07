Jadwal MotoGP Qatar 2026 Hari Ini: Marc Marquez Bakal Dijegal Duo Aprilia di Sprint Race?

DOHA – Gelaran MotoGP Qatar 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Lusail memasuki momen krusial pada Sabtu (7/11/2026). Tentunya salah satu momen yang dinanti adalah persaingan di sprint race, terutama yang melibatkan sang calon juara dunia, Marc Marquez.

Ya, sorotan utama tertuju pada pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang berpeluang mengunci gelar juara dunia MotoGP kedelapannya pekan ini. Untuk menyegel takhta lebih awal, Marquez wajib meraih keunggulan minimal 30 poin atas Jorge Martin (Aprilia Racing) dan delapan poin atas Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

1. Marquez Kesulitan

Kendati berada di garis depan perburuan gelar, Marquez justru mengimbau agar semua pihak tidak terburu-buru menganggap kompetisi telah usai. Penampilan impresif para rivalnya pada sesi latihan bebas hari Jumat membuatnya menyadari bahwa persaingan di Sirkuit Lusail bakal berlangsung ketat.

"Gelar juara belum bisa dikatakan selesai. Maksud saya, saya masih merasa hal itu cukup jauh, terutama karena Bezzecchi yang kita lihat terus menekan dan membalap dengan sangat baik," ujar Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (7/11/2026).

"Dia tampil tanpa beban dan akan terus menekan sepanjang akhir pekan. Martin pun meski sedang dililit cedera tetap sanggup membalap dengan solid. Jadi, kami harus fokus pada garasi kami sendiri dan bekerja keras. Ini akan menjadi akhir pekan yang sulit karena banyak pembalap melaju sangat cepat," tambahnya.

Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)

2. Tantangan Rival

Kekhawatiran Marquez cukup beralasan lantaran Marco Bezzecchi tampil sangat tajam bersama Aprilia. Sementara itu, posisi puncak latihan bebas Jumat justru ditempati oleh pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, yang sukses memecahkan rekor waktu lap baru.

Marquez sendiri harus puas menempati urutan kedua pada hasil akhir sesi Practice. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut mengakui ada setidaknya tiga hingga empat kompetitor yang memiliki ritme balap sangat cepat dan konsisten.