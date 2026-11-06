Jorge Martin Dinyatakan Fit untuk MotoGP Qatar 2026, Siap Tunda Pesta Juara Marc Marquez?

JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, dinyatakan fit untuk balapan di MotoGP Qatar 2026 akhir pekan ini. Ia mendapatkan lampu hijau setelah menjalani pemeriksaan medis pada Jumat siang.

1. Jorge Martin Fit

"Jorge Martin telah menyelesaikan pemeriksaan medis sesuai dengan protokol baru. Ia dinyatakan tetap fit seperti saat GP Malaysia," demikian pernyataan resmi dari Aprilia, dikutip dari Crash, Jumat (6/11/2026).

Rangkaian seri MotoGP Qatar dimulai pada Jumat. Latihan bebas (free practice/FP 1) dimulai pukul 18.45 WIB.

Jorge Martin wajib meraih setidaknya 8 poin dari total 37 angka yang tersedia di Qatar. Hal ini agar dirinya tetap bisa bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2026 dengan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez.

Jorge Martin (Instagram/@89jorgemartin)

Marc Marquez kini memimpin puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 399 poin. Ia unggul 44 poin atas Jorge Martin.

Dengan 3 seri tersisa, total masih terdapat 111 poin yang diperebutkan, terdiri atas 12 poin pada setiap kemenangan sprint race dan 25 poin untuk kemenangan main race.

Diketahui, Jorge Martin mengalami patah tulang radius kanan saat terjatuh dalam sesi Sprint Race di MotoGP Australia 2026 dua pekan lalu.

Upaya Martin untuk kembali berlaga di Sepang akhir pekan lalu sempat terhenti ketika pembalap asal Spanyol itu memutuskan untuk mundur setelah sesi latihan.