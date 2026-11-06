Jaga-Jaga, Marc Marquez Cs Terima Panduan Darurat Jelang MotoGP Qatar 2026

DOHA – Kekhawatiran terkait potensi peningkatan konflik dan risiko keamanan di kawasan Timur Tengah menyelimuti gelaran MotoGP Qatar 2026 akhir pekan ini. Di tengah situasi yang kurang kondusif, seluruh tim yang hadir dilaporkan telah menerima dokumen khusus mengenai panduan keselamatan dan prosedur penanganan situasi darurat selama berada di Sirkuit Internasional Lusail, Doha, Qatar.

1. Panduan Keamanan

Berdasarkan laporan jurnalis MotoGP Mat Oxley, dokumen yang dibagikan tersebut bertajuk 'Internal Shelter Locations'. Berkas ini berisi panduan visual berupa paparan presentasi yang mengidentifikasi berbagai area aman di dalam kawasan paddock yang dapat difungsikan sebagai lokasi perlindungan darurat jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dokumen tersebut menjabarkan protokol keselamatan tujuh langkah yang wajib diikuti seluruh personel apabila peringatan darurat nasional diaktifkan. Instruksi mendesak tersebut meliputi imbauan untuk segera mencari perlindungan, menghindari penggunaan lift, serta mengarahkan anggota tim ke bangunan permanen yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Selain itu, personel juga dilarang keras menyentuh atau mengambil foto puing-puing apa pun jika terjadi insiden.

Sebelumnya, dampak dari situasi keamanan di Timur Tengah ini membuat pabrikan Yamaha mengambil langkah tegas. Yamaha memutuskan absen dan membatalkan keikutsertaan mereka dalam balapan pekan ini akibat adanya kebijakan pembatasan perjalanan perusahaan yang sedang berlaku.

Sirkuit Losail MotoGP

Ketidakhadiran Yamaha otomatis memangkas jumlah pembalap di grid dari 22 menjadi hanya 18 pembalap.

2. Marquez Tetap Fokus

Meskipun empat pabrikan lain serta sembilan tim MotoGP tetap hadir di Lusail sesuai rencana, atmosfer kekhawatiran tidak dapat dihindari. Pembalap utama pabrikan Ducati, Marc Marquez, secara terbuka mengakui kecemasannya berada di Qatar saat ini dan mengekspresikan perasaannya menjelang balapan.