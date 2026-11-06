Marc Marquez Bisa Kunci Juara Dunia di MotoGP Qatar 2026, Jorge Martin Pasrah

DOHA – Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 makin memanas menjelang balapan di Sirkuit Lusail, Qatar. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, harus berjuang ekstra keras menjaga peluang juaranya tetap terbuka di tengah kondisi fisik yang jauh dari kata sempurna akibat cedera pergelangan tangan kanan.

Martin mengungkapkan kondisi pergelangan tangannya memang menunjukkan peningkatan dibanding saat di Malaysia, tempat ia terpaksa membatalkan upaya comeback-nya. Dari kondisi yang diperkirakan hanya 20 persen di Sepang, kini kondisinya membaik hingga kisaran 50 persen.

Kendati demikian, Martin jujur mengakui bahwa kondisinya belum pulih total sebelum menjalani pemeriksaan medis terakhir pada Jumat (6/11/2026) siang jelang sesi latihan bebas pertama.

"Tanpa gips, saya merasa jauh lebih baik," ujar Martin dikutip dari MotoGP.com, Jumat (6/11/2026).

1. Berjuang Menahan Rasa Sakit

Pembalap asal Spanyol itu menjelaskan dokter memutuskan melepaskan gips untuk mengembalikan fleksibilitas dan kekuatannya. Meski rasa sakit berkurang, situasi medisnya masih menjadi tantangan utama di lintasan.

Jorge Martin mengalami cedera jelang MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

"Situasinya memang seperti ini, tulangnya masih patah, tetapi saya akan mencoba berkendara sebaik mungkin. Saya akan berusaha membalap dengan menahan rasa sakit, dan kita lihat saja apakah saya mampu menyelesaikan pekan balapan ini," sambung Martin.

Martin menambahkan, jika mampu memaksimalkan potensi 50 persen tersebut ke dalam gaya balapnya, ia berharap bisa meraih hasil bagus dan memetik poin penting. Sebab baginya, segala kemungkinan masih bisa terjadi di arena balap motor paling bergengsi ini.