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Jadwal Siaran Langsung Race Moto3 Qatar 2026: Veda Ega Pratama Siap Menggila dari Posisi 14?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |10:10 WIB
Jadwal Siaran Langsung Race Moto3 Qatar 2026: Veda Ega Pratama Siap Menggila dari Posisi 14?
Simak jadwal siaran langsung Moto3 Qatar 2026 di mana Veda Ega Pratama siap menggila (Foto: Honda Racing)
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LOSAIL – Jadwal siaran langsung race Moto3 Qatar 2026 sudah diketahui. Akankah Veda Ega Pratama menggila usai start dari posisi 14?

Balapan Moto3 Qatar 2026 akan digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu (8/11/2026) pukul 20.00 WIB. Lomba dijadwalkan berlangsung sebanyak 16 putaran.

1. Hukuman 6 Posisi

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Malaysia 2026 (Foto: Honda Racing)

Kualifikasi untuk menentukan posisi start sudah digelar Sabtu 7 November 2026 malam WIB. Maximo Quiles menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 2 menit 02,288 detik.

Sementara itu, Veda Ega harus puas memulai balapan dari posisi 14. Sebetulnya, rider Honda Team Asia itu mengakhiri kualifikasi pada posisi delapan.

Sayangnya, Veda Ega terkena penalti turun enam posisi saat start. Hal itu dikarenakan sang pembalap dinilai mengabaikan bendera kuning yang berkibar saat latihan bebas 1 (FP1).

Ini adalah pelanggaran kedua yang dilakukan Veda Ega. Alhasil, Steward menjatuhkan hukuman turun enam posisi di grid atau saat start nanti.

 

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