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3 Pembalap yang Paling Sering Menang MotoGP Qatar, Nomor 1 Valentino Rossi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |10:59 WIB
3 Pembalap yang Paling Sering Menang MotoGP Qatar, Nomor 1 Valentino Rossi!
Valentino Rossi 4 kali menang di MotoGP Qatar 2026. (Foto: Instagram/Valentino Rossi)
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SEBANYAK 3 pembalap yang paling sering menang MotoGP Qatar akan diulas Okezone. Sirkuit Losail menjadi tuan rumah seri ke-20 MotoGP 2026 yang bertajuk MotoGP Qatar 2026 pada 6-8 November 2026.

Semenjak balapan MotoGP digelar di Sirkuit Losail pada 2004, hampir ada 10 pembalap yang menjadi kampiun MotoGP Qatar. Jika ukurannya rider yang paling sering menang di MotoGP Qatar, siapa yang menyandang status tersebut?

Berikut 3 pembalap yang paling sering menang MotoGP Qatar:

1. Valentino Rossi

Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)

Pembalap legenda Italia, Valentino Rossi, tercatat empat kali menjadi kampiun MotoGP Qatar. The Doctor -julukan Valentino Rossi- menjadi juara MotoGP Qatar pada 2005, 2006, 2010 dan 2015.

MotoGP Qatar 2015 menjadi tahun terakhir The Doctor masuk ke persaingan perebutan gelar juara MotoGP. Di musim tersebut, Valentino Rossi hampir memimpin klasemen di sepanjang musim.

Namun, karena melakukan blunder di ujung musim, ayah dua anak itu disalip sang rekan setim, Jorge Lorenzo. Alhasil, Jorge Lorenzo keluar sebagai juara MotoGP 2015 dengan 330 angka, unggul lima poin atas Valentino Rossi di posisi dua.

2. Casey Stoner

Casey Stoner. MotoGP

Casey Stoner juga empat kali menjadi kampiun MotoGP Qatar. The Kurri-Kurri Boys -julukan Casey Stoner- menjadi yang terbaik di MotoGP Qatar 2007, 2008, 2009 dan 2011.

Uniknya tiap kali memenangkan MotoGP Qatar, Casey Stoner hampir selalu menjadi juara dunia. Terbukti setelah juara MotoGP Qatar 2007 dan 2011, Casey Stoner jawara MotoGP di akhir musim.

 

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