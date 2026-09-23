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Hasil Asian Games 2026: Wushu Sumbang 3 Perunggu untuk Kontingen Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |19:12 WIB
Hasil Asian Games 2026: Wushu Sumbang 3 Perunggu untuk Kontingen Indonesia
Wushu menambah tiga perunggu untuk Kontingen Indonesia di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
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AICHI – Cabang olahraga (cabor) wushu menambah tiga medali perunggu untuk Kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Kini, Merah Putih mengoleksi total 1 perak dan 12 perunggu.

Bertanding di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Aichi, Jepang, Rabu (23/9/2026), tiga medali perunggu disumbangkan Thania Kusumaningtyas, Fereddy Sinaga, dan Bintang Reindra Nada Guitara. Tentunya prestasi mereka cukup membanggakan.

1. Nomor Pertandingan

Tim wushu Indonesia foto NOC Indonesia

Thania turun dalam nomor 60 kilogram. Ia menelan kekalahan dari wakil India Roshibina Debi Naorem dengan skor 0-2 dalam babak semifinal.

Sementara itu, Fereddy turun dalam nomor 56 kilogram. Ia kalah dari wakil Vietnam Dinh Van Tam dengan skor 0-2.

Kalau Bintang, turun dalam nomor 60 kilogram. Ia harus mengakui ketangguhan wakil Hongkong Leung Yu Hong dengan skor 1-2.

 

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