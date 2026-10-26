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Duka Selimuti Olahraga Jepara, Peraih Emas Porprov Syabilla Rizkia Tutup Usia saat Berjuang di Laut

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |07:28 WIB
Duka Selimuti Olahraga Jepara, Peraih Emas Porprov Syabilla Rizkia Tutup Usia saat Berjuang di Laut
Atlet Indonesia, Syabilla Rizkia Putri Raharja meninggal dunia. (Foto: Instagram/pemkabjepara)
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KABAR duka menyelimuti dunia olahraga Kabupaten Jepara dan Jawa Tengah. Salah satu atlet andalannya, Syabilla Rizkia Putri Raharja, berpulang di tengah perjuangannya mengharumkan nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah 2026.

Kepergian almarhumah menyisakan luka yang sangat mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi seluruh insan olahraga dan masyarakat Jepara yang selama ini bangga atas berbagai prestasi membanggakannya.

Sebelum insiden tragis tersebut terjadi, Syabilla sempat menorehkan prestasi gemilang dengan mempersembahkan dua medali emas bagi kontingen Jepara dari cabang olahraga selam nomor kolam putri, yakni pada jarak 100 meter dan 200 meter bifins.

Prestasi emas tersebut membuktikan dedikasi tinggi serta kerja keras sang atlet dalam mengukir prestasi terbaik, yang sekaligus menjadi kenangan serta kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Jepara.

Syabilla Rizkia Putri Raharja. (Foto: Instagram/pemkabjepara)
Syabilla Rizkia Putri Raharja. (Foto: Instagram/pemkabjepara)

1. Insiden di Perairan Terbuka Awann Costa

Berdasarkan laporan, tragedi bermula ketika Syabilla turun berlaga dalam nomor selam laut yang diselenggarakan di perairan terbuka kawasan Pantai Awann Costa, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada Minggu 25 Oktober 2026.

Cabang olahraga (cabor) selam laut tersebut menuntut para atlet untuk menempuh jarak sejauh 3.000 meter menggunakan sirip di kaki serta snorkel di perairan terbuka. Lalu, situasi berubah menegangkan ketika atlet muda berbakat tersebut dilaporkan mengalami insiden tenggelam dan segera mendapat upaya pertolongan dari petugas di lokasi.

 

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