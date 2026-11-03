Berapa Kali Pembalap Muda Veda Ega Pratama Raih Podium di Moto3 2026?

JAKARTA - Berapa kali pembalap muda Veda Ega Pratama raih podium di Moto3 2026? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan untuk sebagian orang.

Dalam beberapa waktu belakangan, Veda Ega Pratama menjadi sorotan. Pembalap Honda Team Asia itu sempat meraih pole position pada Moto3 Australia 2026.

Ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih pole position di Moto3. Sayangnya, balapan Moto3 batal digelar karena cuaca buruk.

1. Podium Kedua di Malaysia

Meski begitu, Veda Ega Pratama mampu menunjukkan konsistensinya pada seri berikutnya yakni Moto3 Malaysia, yang digelar akhir pekan lalu.

Veda Ega Pratama tampil impresif di MotoGP Malaysia 2026. Memulai balapan dari posisi kedelapan, Veda langsung merangsek ke urutan lima.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Malaysia 2026 (Foto: Honda Racing)

Penampilan impresifnya tak berhenti sampai di situ. Veda terus bersaing dengan para pembalap yang berada di zona lima besar hingga akhir balapan.

Dia sempat beberapa kali bertukar posisi dengan Alvaro Carpe, David Almansa, dan Hakim Danish sebelum memastikan podium kedua. Sementara, Maximo Quiles berhasil menjadi juara dalam balapan tersebut.

2. Podium di Brasil

Ini merupakan kali kedua bagi Veda Ega Pratama meraih podium pada ajang Moto3 2026. Sebelumnya, pembalap asal Gunungkidul tersebut juga mampu meraih podium ketiga di Moto3 Brasil pada 22 Maret 2026.

Keberhasil Veda Ega Pratama meraih podium di Moto3 Brasil 2026 menjadi prestasi tersendiri. Ia berhasil menjadi pembalap Indonesia pertama yang pernah naik podium di ajang balap Grand Prix.

Pada Moto3 Brasil 2026, Veda Ega Pratama start dari posisi keempat. Ia langsung melesat naik ke posisi tiga. Namun, posisinya sempat melorot ke urutan 10.