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Kata-Kata Atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo Usai Raih Perunggu di Asian Games 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |00:16 WIB
Kata-Kata Atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo Usai Raih Perunggu di Asian Games 2026
Kata-Kata Atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo Usai Raih Perunggu di Asian Games 2026 (Dok Kemenpora)
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JAKARTA - Atlet wushu Indonesia, Eugenia Diva Widodo, berhasil meraih medali perunggu nomor changguan putri pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ia mengaku hasil yang diraih berkat latihan keras yang dijalaninya. 

1. Puas Raih Perunggu

Meski tidak meraih medali emas atau perak, Eugenia tetap puas dengan perolehan yang didapatkannya. 

“Hari ini puas banget, hasilnya ini adalah apa yang aku latih hari ini,” katanya, melansir laman Kemenpora, Selasa (22/9/2026). 

Ia menerangkan, laga yang dijalani kali ini cukup ketat. Pasalnya, lawan yang dihadapinya adalah atlet kelas dunia.

Eugenia Diva Widodo sabet perunggu bagi kontingen Indonesia lewat cabang olahraga wushu eg.diva
Eugenia Diva Widodo sabet perunggu bagi kontingen Indonesia lewat cabang olahraga wushu eg.diva

“Lawan cukup bagus dan berlangsung ketat. Bahkan nilainya beda tipis-tipis. Tapi aku berusaha rileks. Ini adalah langkah untuk menatap kompetisi selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan doanya,” tutur Eugina. 

Diketahui, Eugenia mencatatkan nilai 9,706 poin dan finis di posisi ketiga dalam pertandingan tersebut. Tampil di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya, Jepang pada Senin (21/9/2026) pagi WIB, Eugenia mengoleksi nilai 5,00 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, serta 2,00 untuk tingkat kesulitan. 

Hasil tersebut menempatkannya di belakang atlet Hong Kong Sham Hyl dan atlet Makau Sou Cho Man. Tampil sebagai atlet keempat, Eugenia sempat memimpin perolehan nilai dalam nomor changguan putri. 

 

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