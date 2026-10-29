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Tiba di Istana Negara, Atlet Asian Games dan Para Games 2026 Terima Bonus dari Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |15:17 WIB
Tiba di Istana Negara, Atlet Asian Games dan Para Games 2026 Terima Bonus dari Prabowo
Presiden RI, Prabowo Subianto, menerima kehadiran para atlet Asian Games 2026 dan Asian Para Games 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan (Foto: Okezone/Binti Mufarida)
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JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, menerima kehadiran para atlet Asian Games 2026 dan Asian Para Games 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026) siang WIB. Pertemuan itu dalam rangka penyerahan bonus sebagai tanda terima kasih atas perjuangan mereka.

Kontingen Indonesia menutup Asian Games 2026 dengan raihan 39 medali, terdiri atas lima emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Perolehan tersebut melampaui target pemerintah sebanyak empat medali emas.

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Lalu, di Asian Para Games 2026, Kontingen Indonesia mengoleksi 73 medali, dengan rincian 15 emas, 21 perak, dan 37 perunggu. Itu juga melampaui target yang ditetapkan oleh Kemenpora RI.

1. Diundang

Chef de Mission (CdM) Indonesia di Asian Para Games 2026, Reda Manthovani mengatakan, para atlet peraih medali diundang untuk menghadap Presiden Prabowo. Ia turut memperkenalkan atlet cabang olahraga boccia  yang menyumbangkan emas.

“Ada atlet yang mendapat medali diundang menghadap presiden. Ini penyerahan bonus terima kasih,” kata Reda kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (29/10/2026).

“Nah ini atlet atlet boccia. Boccia khusus untuk cerebal palsy. Dia main bola. semua atlet boccia ini mendapat medali semua,” lanjutnya.

 

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