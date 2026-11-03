Finis Kedua di Malaysia, Veda Ega Pratama Juara Moto3 Qatar 2026?

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, akan juara Moto3 Qatar 2026 yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar pada Minggu 8 November 2026 malam WIB? Rider asal Indonesia yang membela Honda Team Asia itu, memiliki dua modal untuk menjadi pemenang Moto3 Qatar 2026.

1. Kepercayaan Diri Tinggi Veda Ega Pratama

Kepercayaan diri Veda Ega Pratama sedang tinggi-tingginya. Setelah meraih pole position di Moto3 Australia 2026, rider 17 tahun itu finis kedua di race Moto3 Malaysia 2026!

Veda Ega Pratama posisi 2 di Moto3 Malaysia 2026 (Instagram/@honda_team_asia)

Jika balapan Moto3 Australia 2026 tidak dibatalkan karena cuaca buruk, peluang Veda Ega Pratama memenangkan balapan terbuka lebar. Berkat hasil positif di Malaysia, Veda Ega Pratama memperbaiki posisi di klasemen sementara Moto3 2026.

Veda Ega Pratama saat ini menempati posisi tujuh klasemen sementara Moto3 2026 dengan 131 angka. Ia hanya terpaut sembilan poin dari Marco Morelli (CFMoto Aspar Team) di posisi enam.

2. Pengalaman Menang di Sirkuit Losail

Veda Ega Pratama ternyata memiliki pengalaman membalap di Sirkuit Losail. Saat turun di Asia Talent Cup 2022, Veda Ega Pratama finis ketiga di race kedua.

Pencapaian luar biasa dicetak Veda Ega Pratama di race satu dan dua Asia Talent Cup 2023 yang digelar di Sirkuit Losail. Tak tanggung-tanggung, Veda Ega Pratama menyapu bersih dua race dengan kemenangan!