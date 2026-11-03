Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Finis Kedua di Malaysia, Veda Ega Pratama Juara Moto3 Qatar 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |10:55 WIB
Finis Kedua di Malaysia, Veda Ega Pratama Juara Moto3 Qatar 2026?
Veda Ega Pratama siap bersinar di Moto3 Qatar 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, akan juara Moto3 Qatar 2026 yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar pada Minggu 8 November 2026 malam WIB? Rider asal Indonesia yang membela Honda Team Asia itu, memiliki dua modal untuk menjadi pemenang Moto3 Qatar 2026.

1. Kepercayaan Diri Tinggi Veda Ega Pratama

Kepercayaan diri Veda Ega Pratama sedang tinggi-tingginya. Setelah meraih pole position di Moto3 Australia 2026, rider 17 tahun itu finis kedua di race Moto3 Malaysia 2026!

Veda Ega Pratama posisi 2 di Moto3 Malaysia 2026 (Instagram/@honda_team_asia)
Veda Ega Pratama posisi 2 di Moto3 Malaysia 2026 (Instagram/@honda_team_asia)

Jika balapan Moto3 Australia 2026 tidak dibatalkan karena cuaca buruk, peluang Veda Ega Pratama memenangkan balapan terbuka lebar. Berkat hasil positif di Malaysia, Veda Ega Pratama memperbaiki posisi di klasemen sementara Moto3 2026.

Veda Ega Pratama saat ini menempati posisi tujuh klasemen sementara Moto3 2026 dengan 131 angka. Ia hanya terpaut sembilan poin dari Marco Morelli (CFMoto Aspar Team) di posisi enam.

2. Pengalaman Menang di Sirkuit Losail

Veda Ega Pratama ternyata memiliki pengalaman membalap di Sirkuit Losail. Saat turun di Asia Talent Cup 2022, Veda Ega Pratama finis ketiga di race kedua.

Pencapaian luar biasa dicetak Veda Ega Pratama di race satu dan dua Asia Talent Cup 2023 yang digelar di Sirkuit Losail. Tak tanggung-tanggung, Veda Ega Pratama menyapu bersih dua race dengan kemenangan!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251692/veda_ega_pratama-dGTI_large.jpg
Kisah Kocak Veda Ega Pratama, Bawa Walang Goreng Khas Gunungkidul saat Naik Podium Moto3 Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251702/veda_ega_pratama-xMli_large.jpg
Berapa Kali Pembalap Muda Veda Ega Pratama Raih Podium di Moto3 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251579/veda_ega_pratama_iseng_menawari_rivalnya_belalang_goreng_di_parc_ferme_sirkuit_internasional_sepang-BKq9_large.jpg
Aksi Iseng Veda Ega Pratama Tawarkan Belalang Goreng ke Juara Dunia Moto3 Usai Raih Podium di Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251544/veda_ega_pratama_siap_tempur_di_moto3_qatar_2026_veda54-omkY_large.jpg
Jadwal Moto3 Qatar 2026: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/38/3251498/veda_ega_pratama_posisi_2_di_moto3_malaysia_2026-nZWm_large.jpg
Kisah Veda Ega Bayar Lunas Kekecewaan di Australia dengan Podium Kedua Moto3 Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/38/3251432/veda_ega_pratama-AecP_large.jpg
Ini Kata-Kata Veda Ega Pratama Usai Raih Podium Kedua di Moto3 Malaysia 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement