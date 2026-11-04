Mengapa Ban MotoGP Ditutupi Sebelum Balapan? Ini Alasannya

MENGAPA ban MotoGP ditutupi sebelum balapan? Pertanyaan ini kerap muncul di benak penonton yang melihat ban-ban motor balap terbungkus oleh selimut khusus.

Sekilas terlihat sederhana, padahal penutup itu berkaitan langsung dengan kinerja ban di lintasan. Lantas, megapa ban MotoGP ditutupi sebelum balapan? Apa fungsi penutup tersebut?

1. Pemanas Ban

Penutup yang dimaksud adalah tyre warmers atau pemanas ban. Melansir dari laman resmi milik Michelin, alat ini digunakan untuk membawa ban ke suhu yang tepat sebelum balapan dimulai.

Ban berperforma tinggi seperti yang dipakai dalam kompetisi membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai suhu optimal dibandingkan ban jalan biasa. Karena itu, pemanasan ban perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai balapan.

Soal suhu, situs resmi MotoGP menerangkan ban slick dirancang untuk bekerja optimal pada kisaran 80°C hingga 120°C. Michelin juga mewajibkan ban dipanaskan lebih dulu sampai 90°C dengan pemanas listrik sebelum motor masuk ke lintasan.

Saat balapan berlangsung, suhu ban depan umumnya melewati 100°C. sedangkan ban belakang bisa lebih dari 120°C karena menanggung beban tenaga dan pengereman yang lebih besar.

Adapun ban balap memang dirancang untuk bekerja pada suhu sangat tinggi yang berkaitan dengan tingkat grip yang juga sangat tinggi. Untuk menahannya, ban ini menggunakan campuran senyawa karet khusus sehingga performanya tetap baik meski dipanaskan hingga 150°C.