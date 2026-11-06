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Tertinggal 67 Poin dari Marc Marquez, Marco Bezzecchi Pantang Menyerah Kejar Titel Juara Dunia MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |03:11 WIB
Tertinggal 67 Poin dari Marc Marquez, Marco Bezzecchi Pantang Menyerah Kejar Titel Juara Dunia MotoGP 2026
Marco Bezzecchi belum mau menyerah meski tertinggal 67 poin dari Marc Marquez di papan klasemen MotoGP 2026 dengan tiga seri tersisa (Foto: Instagram/@marcobez72)
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MARCO Bezzecchi belum mau menyerah meski tertinggal 67 poin dari Marc Marquez di papan klasemen MotoGP 2026 dengan tiga seri tersisa. Rider Aprilia Racing itu akan terus mengejar gelar juara dunia hingga tak lagi mungkin secara matematis.

MotoGP 2026 akan memasuki seri ke-20. Balapan bertajuk MotoGP Qatar 2026 itu bakal digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, 6-8 November.

1. Tetap Percaya

Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2026 (Instagram/@marcmarquez93)

Marquez memasuki seri ini dengan status pemuncak klasemen MotoGP 2026. Sang juara dunia bertahan mengumpulkan 399 poin. Ia unggul 44 angka dari Jorge Martin dan 67 poin dari Bezzecchi.

Kendati terpaut jauh, Bezzecchi mengaku tetap percaya bisa merebut gelar juara dunia MotoGP 2026. Menurutnya, sekecil apapun peluang yang ada, pembalap harus berusaha mengejarnya semaksimal mungkin.

“Saya masih yakin. Saya tahu situasinya rumit dan selisihnya sangat besar. Tapi, kalau saya berhenti percaya, apa gunanya ikut balapan?” kata Bezzecchi, sebagaimana dimuat Motosan, Jumat (6/11/2026).

“Selama masih ada kesempatan, entah sekecil apapun, Anda harus tetap mencoba. Di luar klasemen, saya ingin terus memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, tim, dan semua orang yang sudah bekerja keras membuat kami jadi kompetitif,” tegas pria asal Italia itu.

 

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