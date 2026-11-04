Yamaha Pilih Mundur, Honda Tegaskan Komitmen Tampil di MotoGP Qatar 2026

Berbeda dengan Yamaha, Honda menegaskan komitmen tampil di MotoGP Qatar 2026 (Foto: Instagram/@joanmir36official)

KEPUTUSAN Yamaha Motor Racing untuk mundur dari MotoGP Qatar 2026 menuai reaksi beragam. Tak lama kemudian, Honda Racing Corporation (HRC) justru menegaskan komitmennya terhadap ajang balapan.

MotoGP 2026 dijadwalkan menggelar seri ke-20 di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, 6-8 November. Balapan bertajuk MotoGP Qatar 2026 tersebut sejatinya sudah diundur dari jadwal seharusnya.

Umbrella Girl tim Monster Energy Yamaha di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)

Qatar seharusnya menjadi seri keempat musim ini pada April silam. Tapi, kondisi Asia Barat yang tengah bergejolak, memaksa diundur ke November 2026 dengan harapan situasi membaik.

1. Yamaha Mundur

Nyatanya, konflik di kawasan tersebut memasuki fase tidak pasti. MotoGP Sports Entertainment Group (MSEG) atau Dorna Sports, juga tidak bisa mengambil sikap tegas jadi digelar atau tidak.

Ada suara yang terbelah di paddock MotoGP apakah lanjut ke Qatar atau balapan tersebut dibatalkan. Di tengah-tengah situasi itu, Yamaha Motor Racing mengambil sikap tegas untuk mundur.

Keputusan itu diambil sejalan dengan kebijakan perusahaan induk soal pembatasan perjalanan ke Qatar. Akan tetapi, MSEG sudah mengancam akan menjatuhkan sanksi buat Yamaha.