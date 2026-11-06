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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Langsung Melesat di Sesi Latihan Bebas Seri Qatar?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |04:14 WIB
Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Langsung Melesat di Sesi Latihan Bebas Seri Qatar?
Simak jadwal MotoGP 2026 hari ini, Jumat 6 November, yang digelar di Qatar (Foto: Facebook/MotoGP)
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LOSAIL – Jadwal MotoGP 2026 hari ini, Jumat (6/11/2026), sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung melesat di sesi latihan bebas seri Qatar?

MotoGP 2026 sudah memasuki seri ke-20. Balapan bertajuk MotoGP Qatar 2026 itu digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, 6-9 November dini hari WIB.

1. Juara Dunia?

Marc Marquez melaju di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Ducati Corse)

Marquez memasuki seri ini dengan status pemuncak klasemen MotoGP 2026. Sang juara dunia bertahan mengumpulkan 399 poin. Ia unggul 44 angka dari Jorge Martin dan 67 poin dari Marco Bezzecchi.

Situasi itu membuat Marquez bisa mengunci gelar juara dunianya di Qatar. Pria asal Spanyol itu harus mengumpulkan 30 poin lebih banyak dari Martin sepanjang akhir pekan di Losail.

Tekanan ada di Martin. Andai kondisi tangan kanannya belum membaik, bukan tidak mungkin ia harus mundur lagi seperti di Malaysia. Dengan begitu, Marquez bisa dengan mudah jadi juara dunia.

Tapi, harapan bagi Martin dan Bezzecchi tetap ada. Marquez tidak punya rekor bagus di Qatar karena hanya dua kali menang sejak naik ke kelas premier pada 2013.

 

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