Marc Marquez Bisa Pensiun Usai MotoGP 2027 Gara-Gara Liberty Media!

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, memprediksi Marc Marquez akan pensiun selepas MotoGP 2027. Sebab, tekanan terhadap para pembalap kian berat di era kepemilikan Liberty Media.

Marquez diketahui memiliki kontrak dengan Ducati Lenovo hingga akhir MotoGP 2028. Tapi, kerja sama itu disebut-sebut memakai formula 1+1 alias ada opsi perpanjangan selama setahun.

1. Pensiun

Banyak yang menduga formula tersebut memberi celah bagi Marquez untuk pensiun atau pindah tim di penghujung MotoGP 2027. Kebetulan, musim depan akan ada pemberlakuan regulasi baru.

Termasuk, MotoGP bakal memakai format akhir pekan baru yang dinilai lebih melelahkan buat pembalap. Pernat melihat, hal tersebut bakal mendorong Marquez segera pensiun.

“Saya pikir dia mungkin akan pergi. Saya pikir dia akan balapan setahun lagi, tahun depan, karena sangat jelas dia memiliki kontrak (dengan Ducati),” kata Pernat, dikutip dari Crash, Rabu (4/11/2026).

“Namun, dengan segala hal yang terjadi seiring dengan kepemilikan baru MotoGP oleh Liberty Media, sejujurnya menurut saya Marc termasuk salah satu orang yang ingin menyingkirkan gangguan-gangguan tersebut,” sahut pria asal Italia tersebut.