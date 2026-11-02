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Aksi Iseng Veda Ega Pratama Tawarkan Belalang Goreng ke Juara Dunia Moto3 Usai Raih Podium di Malaysia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |13:02 WIB
Aksi Iseng Veda Ega Pratama Tawarkan Belalang Goreng ke Juara Dunia Moto3 Usai Raih Podium di Malaysia!
Veda Ega Pratama iseng menawari rivalnya belalang goreng di parc ferme Sirkuit Internasional Sepang (Foto: Honda Racing)
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SELANGOR – Aksi iseng dilakukan Veda Ega Pratama kepada juara dunia Moto3 2026, Maximo Quiles, di parc ferme Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Pasalnya, rider Honda Team Asia itu menawari belalang goreng!

Penampilan ciamik ditunjukkan Veda Ega pada seri ke-19 Moto3 2026 tersebut. Ia sukses mengakhiri balapan di posisi dua alias meraih runner up pada Moto3 Malaysia 2026, Minggu 1 November siang WIB.

1. Duel Sengit

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Malaysia 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Malaysia 2026 (Foto: Honda Racing)

Kehebatan Veda Ega terlihat jelas dalam balapan sepanjang 15 putaran tersebut. Memulai dari urutan delapan, ia mampu merangsek ke depan terutama di pertengahan lomba alias putaran kedelapan.

Di lima lap terakhir, Veda Ega terlibat duel sengit melawan Alvaro Carpe, Hakim Danish, dan David Almansa. Keempatnya berebut dua slot di podium karena Quiles melaju sendirian di depan!

Setelah berduel sengit, Veda Ega berhasil finis kedua. Ia mengungguli Carpe yang memanfaatkan kesalahan fatal Hakim Danish di tikungan terakhir, untuk merebut posisi ketiga dan berdiri di podium.

Aksi nyeleneh dilakukan Veda Ega saat menyalami Quiles di parc ferme. Pasalnya, pembalap berusia 17 tahun itu menawari koleganya untuk makan belalang goreng yang dibawa langsung dari daerah asalnya!

 

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