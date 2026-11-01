Ini Kata-Kata Veda Ega Pratama Usai Raih Podium Kedua di Moto3 Malaysia 2026

SEPANG - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil meraih podium kedua di Moto3 Malaysia 2026. Pembalap muda asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu mempersembahkan prestasi ini untuk keluarga dan seluruh pihak yang mendukungnya.

1. Veda Ega Finish Kedua

Veda Ega tampil luar biasa sepanjang balapan di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu (1/11/2026). Memulai balapan dari posisi kedelapan, Veda langsung merangsek ke urutan lima.

Penampilan impresifnya tak berhenti sampai di situ. Veda terus bersaing dengan para pembalap yang berada di zona lima besar hingga akhir balapan.

Dia sempat beberapa kali bertukar posisi dengan Alvaro Carpe, David Almansa, dan Hakim Danish sebelum memastikan podium kedua. Sementara Maximo Quiles berhasil menjadi juara dalam balapan tersebut.

Veda Ega Pratama (Instagram/@veda_54)

Selepas balapan, Veda mengaku bersyukur bisa mengunci posisi kedua dalam balapan kali ini. Pembalap Honda Team Asia itu senang karena bisa mencapai prestasi usai balapan di Australia pekan lalu batal.

"Alhamdulillah. Saya sangat, sangat senang bisa meraih podium di sini di Sepang. Terutama seluruh keluarga saya, ayah, ibu, dan adik/kakak perempuan saya, juga sepupu saya datang ke sini dan saya berhasil meraih podium. Ini benar-benar lebih seperti lebih dari sekadar luar biasa," ujar Veda dalam wawancara usai balapan, Minggu (1/11/2026).

"Dan ya, sangat senang juga minggu lalu sayangnya kami tidak bisa balapan di Phillip Island meski saya meraih pole position, tapi ya, saya membayarnya lunas di sini," ujarnya.

Veda mempersembahkan kesuksesan ini untuk semua pihak yang tak lelah mendukungnya. Namun, Veda tak ingin terlena dengan pencapaian ini. Ia pun segera bersiap untuk balapan berikutnya.

"Semua orang di sini, saya melihat tribun begitu ramai. Ya, saya akan menikmati hari ini. Tapi, saya juga harus ingat bahwa minggu depan ada balapan lainnya dan saya akan terus bekerja keras," katanya.