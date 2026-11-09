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Profil Brian Uriarte, Rival Veda Ega Pratama Peraih Rookie of The Year Moto3 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |18:18 WIB
Profil Brian Uriarte, Rival Veda Ega Pratama Peraih <i>Rookie of The Year</i> Moto3 2026
Simak profil Brian Uriarte yang merupakan rival Veda Ega Pratama sebagai peraih rookie of the year Moto3 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
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PROFIL Brian Uriarte menarik untuk diulas. Sebab, rival Veda Ega Pratama ini sukses meraih Rookie of the Year Moto3 2026.

Gelaran Moto3 2026 sudah memasuki seri ke-20. Pekan balapan bertajuk Moto3 Qatar 2026 tersebut digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, 6-8 November.

Brian Uriarte (51) melaju di depan Veda Ega Pratama (9) (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Brian Uriarte (51) melaju di depan Veda Ega Pratama (9) (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

David Almansa sukses jadi pemenang. Ia diikuti oleh Adrian Fernandez dan Maximo Quiles. Nama yang disebut terakhir sudah memastikan diri sebagai juara dunia Moto3 2026.

1. Rookie of the Year Moto3 2026

Lalu, gelar pendatang baru terbaik alias Rookie of the Year Moto3 2026 juga sudah diamankan Uriarte. Rider berkebangsaan Spanyol ini finis ke-14 di Qatar sehingga koleksi poinnya genap menjadi 207.

Uriarte sekaligus menghentikan perlawanan Veda Ega yang finis keempat di Moto3 Qatar 2026. Rider asal Indonesia itu baru mengoleksi 141 poin. Dengan 50 angka tersisa di dua seri, mustahil untuk mengejar.

Rider asal Santander, Spanyol, tersebut mampu menyisihkan enam pesaing lain termasuk Veda Ega dan Hakim Danish. Catatan itu sungguh apik buat Uriarte yang tampil di Moto3 setelah juara Red Bull Rookies Cup 2025.

 

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