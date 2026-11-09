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Respons Veda Ega Pratama Setelah Melesat Finis di Posisi 4 Moto3 Qatar 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |09:55 WIB
Respons Veda Ega Pratama Setelah Melesat Finis di Posisi 4 Moto3 Qatar 2026
Veda Ega Pratama finis di posisi 4 Moto3 Qatar 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
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PEMBALAP Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mengaku senang finis di posisi empat Moto3 Qatar 2026 dalam balapan yang digelar di Sirkuit Losail, Qatar pada Minggu 8 November 2026 malam WIB.  Pembalap 17 tahun itu memulai balapan dari posisi ke-14 akibat penalti dan dihukum turun enam posisi.

Namun, start dari posisi 14 tidak membuat mentalitas Veda Ega Pratama anjlok. Kondisi itu malah membuatnya tampil lebih baik.

Hasil Race Moto3 Qatar 2026: Menggila, Veda Ega Pratama Finis Posisi 4!

1. Start Mulus Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama mengakui puas dengan hasil tersebut. Ia menyatakan start mulus membuatnya dapat finis di posisi empat.

"Saya sangat senang dengan hasil hari ini (kemarin). Sayangnya, saya harus memulai balapan dari posisi ke-14 karena penalti yang saya terima pada Jumat," kata Veda Ega dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Senin (9/11/2026).

"Namun, saya berusaha melupakan hal itu dan fokus melakukan start yang baik serta berjuang menuju kelompok depan," tambah rider 17 tahun.

Pembalap yang membela Honda Team Asia itu mengatakan sempat melakukan sejumlah kesalahan dan terlibat duel sengit dengan pembalap lain. Akan tetapi, kondisi motor dan ban tetap memberinya kepercayaan diri hingga lap terakhir.

 

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