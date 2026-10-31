Hasil Kualifikasi MotoGP Malaysia 2026: Alex Marquez Raih Pole Position, Marc Marquez Posisi Kedua!

SEPANG - Pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez, sukses mengamankan pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Malaysia 2026. Ia menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 56,493 detik, lebih cepat sepersekian detik dari sang kakak, Marc Marquez yang menempati urutan kedua pada sesi yang digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, pada Sabtu (31/10/2026) pagi WIB tersebut.

Sebanyak 11 pembalap terlebih dahulu menjalani sesi kualifikasi pertama (Q1) yang berlangsung selama 15 menit. Mereka semua memperebutkan dua posisi teratas untuk melanjutkan perjuangan ke Q2 demi bersaing dalam perebutan posisi terdepan.

Jalannya Kualifikasi

Sesi Q1 berjalan cukup ketat karena setiap pembalap berusaha menampilkan performa terbaiknya. Pembalap Castrol Honda LCR, Johann Zarco, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 57,341 detik. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengekor di posisi kedua.

Memasuki sesi Q2, sebanyak 12 pembalap bersaing keras untuk mendapatkan pole position. Hasil ini tentunya menjadi modal awal yang sangat berharga untuk menghadapi balapan utama.

Pemabalap Gresini Racing Alex Marquez (Instagram/@alexmarquez73)

Pada lima menit awal, Alex Marquez untuk sementara waktu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 56,697 detik. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez.

Alex Marquez terus berusaha memperbaiki catatan waktunya di lintasan. Pada menit ke-12, pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, sempat mengambil alih pimpinan sesi dengan mencatatkan waktu 1 menit 56,668 detik.