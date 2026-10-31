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HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Malaysia 2026: Enea Bastianini Buat Kejutan, Jorge Martin Posisi Buncit

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |09:50 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Malaysia 2026: Enea Bastianini Buat Kejutan, Jorge Martin Posisi Buncit
Pembalap Tim Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini. (Foto: Instagram/bestia23)
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SEPANG - Pembalap Tim Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini, memberikan kejutan dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Sabtu (31/10/2026). Pembalap asal Italia tersebut sukses menempati urutan teratas dengan catatan waktu 1 menit 58,516 detik.

Hasil manis Bastianini tak lepas dari strategi simulasi kualifikasi menggunakan ban lunak baru jelang sesi berakhir. Langkah serupa juga diterapkan oleh Alex Marquez (BK8 Gresini Ducati) yang mengekor di posisi kedua dengan selisih 0,288 detik.

1. Kebangkitan Aprilia

Di belakang dua pembalap terdepan, armada Aprilia mulai menunjukkan sinyal kebangkitan melalui Marco Bezzecchi dan Ai Ogura yang masing-masing mengamankan posisi ketiga dan keempat. Hebatnya, duet Aprilia tersebut menjadi yang tercepat saat sama-sama menggunakan ban bekas.

Melengkapi posisi lima besar, Pedro Acosta mengamankan tempat kelima untuk Red Bull KTM. Sementara itu, pembalap tercepat pada sesi Jumat, Marc Marquez, harus puas melorot ke urutan kedelapan di belakang Fabio Di Giannantonio dan Luca Marini.

Di sisi lain, pesaing terdekat Marquez dalam perebutan gelar juara dunia, Jorge Martin, masih berkutat dengan cedera pergelangan tangan kanan. Pembalap Aprilia Racing itu sempat menguji kondisinya pada sesi FP2, namun memilih meninggalkan garasi lebih awal dan menyelesaikannya di posisi ke-21.

Enea Bastianini. (Foto: Instagram/bestia23)
Enea Bastianini. (Foto: Instagram/bestia23)

2. Persaingan Musim 2026

Persaingan di Sepang yang merupakan seri ke-19 dari 22 putaran musim ini terasa kian krusial. Marc Marquez saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan sepuluh poin atas Martin, yang kehilangan puncak klasemen akibat insiden kecelakaan di Phillip Island pekan lalu.

Kondisi grid juga diwarnai dengan kembalinya sejumlah nama utama. Tim HRC kembali diperkuat Luca Marini yang sempat absen karena virus, serta Joan Mir yang baru selesai menjalani perawatan masalah kelelahan sejak seri Misano.

 

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