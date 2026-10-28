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OCA dan Panitia Resmi Ubah Jadwal Asian Indoor and Martial Arts Games Riyadh 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |09:20 WIB
OCA dan Panitia Resmi Ubah Jadwal Asian Indoor and Martial Arts Games Riyadh 2026!
AIMAG Riyadh 2026 mengalami penundaan. (Foto: NOC Indonesia)
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DEWAN Olimpiade Asia (OCA) bersama Komite Penyelenggara Lokal Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) ke-6 Riyadh 2026 resmi mengumumkan perubahan jadwal penyelenggaraan ajang olahraga multievent tersebut.

Panitia penyelenggara mengonfirmasi ajang olahraga regional edisi keenam ini akan berlangsung pada 28 Maret hingga 8 April 2027 dari semula dijadwalkan pada 11–21 Desember 2026 di Riyadh, Arab Saudi. Perubahan jadwal dilakukan setelah melalui peninjauan terhadap persiapan penyelenggaraan dan pengaturan logistik, dengan berkoordinasi bersama seluruh Komite Olimpiade Nasional (NOC), pemangku kepentingan, serta mitra yang terlibat dalam ajang di bawah naungan OCA tersebut.

Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari (kiri) bersama Petinggi OCA atau Dewan Olimpiade Asia. (Foto: NOC Indonesia)
Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari (kiri) bersama Petinggi OCA atau Dewan Olimpiade Asia. (Foto: NOC Indonesia)

“Jadwal baru AIMAG Riyadh 2026 ditetapkan untuk memastikan keselarasan jadwal dan kesiapan operasional, sekaligus memberikan kesempatan bagi sebanyak mungkin NOC yang memenuhi syarat kualifikasi serta anggota Olympic Council of Asia untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut,” tulis keterangan resmi dari AIMAG, Rabu (28/10/2027).

Riyadh 2026 menjadi ajang multievent olahraga pertama di bawah naungan OCA yang diselenggarakan di Arab Saudi. Penyelenggaraan AIMAG ke-6 ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Kerajaan Arab Saudi dalam mendukung target Saudi Vision 2030, yang berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga, pengembangan talenta, serta menginspirasi komunitas melalui aktivitas olahraga.

1. Kontingen Indonesia Ambil Bagian

Tim Indonesia dijadwalkan ambil bagian dari multievent olahraga Asia yang mempertandingkan 18 cabang olaraga dan diikuti lebih dari 4.500 atlet dari 45 negara anggota OCA tersebut.

OCA dan Komite Penyelenggara Lokal kembali menegaskan kesiapan penuh Riyadh untuk menjadi tuan rumah ajang tersebut. Keduanya menyampaikan bahwa persiapan organisasi dan operasional terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

 

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