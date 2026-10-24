Hasil Asian Para Games 2026: Timnas Boccia Tambah 1 Emas untuk Kontingen Indonesia Jelang Penutupan

NAGOYA – Timnas Boccia Indonesia menyempurnakan raihan di Asian Para Games 2026 dengan meraih satu medali emas tambahan. Total, cabang olahraga (cabor) ini menyumbang empat keping logam mulia tersebut.

Medali emas keempat Timnas Boccia Indonesia dipersembahkan nomor mixed team BC1/BC2 yang diperkuat Felix Ardi Yudha, Gischa Zayana, dan Muhammad Afrizal Syafa. Mereka mengalahkan Thailand pada partai final di Nagoya General Gymnasium, Nagoya, Jepang, Sabtu (24/10/2026).

1. Di Luar Prediksi

Keberhasilan tersebut melengkapi tiga medali emas yang sebelumnya diraih dari nomor individu. Gischa Zayana menjadi juara Individual BC2 putri, Felix Ardi Yudha merebut emas Individual BC1 putra, sedangkan Handayani berjaya di Individual BC1 putri.

Perolehan empat medali emas itu jauh melampaui target awal tim boccia Indonesia yang hanya membidik satu emas. Koordinator pelatih boccia Indonesia, Islahuzzaman Nur Yadin, mengapresiasi penampilan para atlet yang mampu menunjukkan performa konsisten sepanjang kompetisi.

"Di luar prediksi ya hari ini. Thailand biasanya (persaingan) agak berimbang, tumben hari ini yang sisi kanan, si Worawut (Saengampa) agak kurang bagus, makanya kami bisa mengatasi. Memang agak tidak berimbang hasil akhirnya," ucap Islahuzzaman dalam rilis resmi NPC Indonesia, Sabtu (24/10/2026).

Islahuzzaman menilai keberhasilan tersebut menjadi modal penting untuk mempersiapkan atlet menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Selain prestasi di nomor beregu, hasil positif dari nomor individu juga memperkuat pencapaian boccia Indonesia di Nagoya.

"Ya Alhamdulillah dengan hasil ini, karena memang target awal kita di kelas team, karena di team kami kuat, nomor satu dunia. Dengan tambahan prestasi dari nomor individu, harapannya ini sebagai bagian dari persiapan ke Los Angeles," tambahnya.