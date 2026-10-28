5 Tahun Setelah Valentino Rossi Pensiun, Marc Marquez Disebut Masih Bersaing Dengannya

JAKARTA - Valentino Rossi telah pensiun dari MotoGP pada 2021. Namun, lima tahun setelah pembalap asal Italia tersebut pensiun, Marc Marquez dinilai masih terus bersaing dengannya.

1. Marc Marquez Masih Bersaing dengan Rossi

Hal ini diungkapkan oleh pelatih pembalap, Fonsi Nieto. Ia meyakini, Marc Marquez membutuhkan motivasi untuk melampaui rekor-rekor Rossi agar tetap bisa terus berjuang, terlepas dari berbagai cedera parah yang pernah ia alami.

Valentino Rossi bisa dibilang merupakan rival terberat Marc Marquez. Keduanya pernah terlibat perselisihan sengit pada tahun 2015 yang menggagalkan upaya pembalap asal Italia itu meraih gelar juara. Perselisihan itu hingga kini masih memicu perdebatan di dunia balap motor.

Kini, lebih dari satu dekade kemudian, keduanya memiliki catatan gelar juara yang sama persis: total sembilan gelar juara dunia, dengan tujuh di antaranya diraih di kelas utama.

Marc Marquez tampil di MotoGP Australia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Marc Marquez kini berada di posisi yang menguntungkan untuk melampaui Valentino Rossi dengan meraih gelar kesepuluh musim ini. Pasalnya, pembalap berjuluk Baby Alien itu tengah memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 10 poin atas Jorge Martin, yang baru saja mengalami cedera pergelangan tangan.

Sepanjang kariernya, Marquez—yang kini membalap untuk Ducati—telah berulang kali mengalami cedera mengerikan. Namun, ia terus berjuang.

2. Jadikan Rossi Motovasi

Nieto percaya, motivasi untuk mengungguli Valentino Rossi membuat Marc Marquez tetap bersemangat setiap harinya.

"Menurut saya, itulah motivasi hariannya, terutama dengan kondisi bahu dan lengan seperti itu," kata mantan pembalap itu kepada AS, dikutip Rabu (28/10/2026).

"Bangun setiap hari untuk berlatih, dengan segala pengorbanan dan dedikasi yang diperlukan—seseorang pasti harus menemukan motivasi dari suatu tempat," ujarnya.