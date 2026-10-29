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Bukan Kebetulan, Marco Melandri Sebut Marc Marquez Jadi Biang Kerok Jorge Martin Jatuh di MotoGP Australia 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |00:16 WIB
Bukan Kebetulan, Marco Melandri Sebut Marc Marquez Jadi Biang Kerok Jorge Martin Jatuh di MotoGP Australia 2026
Bukan Kebetulan, Marco Melandri Sebut Marc Marquez Jadi Biang Kerok Jorge Martin Jatuh di MotoGP Australia 2026 (Instagram/@marcmarquez93)
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JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, terjatuh saat sprint race di MotoGP Australia 2026 akhir pekan lalu. Ia mengalami crash saat tengah bersaing ketat dengan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. 

Aksi saling balap antara Marc Marquez dengan Jorge Martin mewarnai sprint race. Jorge Martin kemudian terjatuh di tikungan 8 pada lap kedelapan. 

1. Tekanan Marc Marquez

Mantan pembalap, Marco Melandri, menilai kejadian apes yang dialami Jorge Martin bukan sebuah kebetulan. Jorge Martin terjatuh karena tekanan yang diberikan Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu memaksa Jorge Martin mengeluarkan seluruh kemampuannya.

"Dia tahu bahwa lawannya akan melakukan kesalahan dengan mencoba memaksakan diri hingga batas maksimal untuk menyalipnya,” katanya melansir Motosan, Kamis (29/10/2026). 

Marc Marquez melaju di depan Jorge Martin pada MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez melaju di depan Jorge Martin pada MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Sementara itu, Marco Melandri menilai, Jorge Martin memiliki gaya balap yang agresif. Gaya agresif itu bakal berjalan dengan sempurna jika semuanya berjalan lancar. 

"Tetapi ketika ada angin kencang seperti di Phillip Island, berada terlalu jauh di luar membuat Anda kehilangan kendali langsung atas roda pada saat yang krusial," ujarnya. 

Pada akhirnya, Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Australia 2026. Ia pun mengudeta posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 365 poin atau unggul 10 angka dari Jorge Martin. 

 

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