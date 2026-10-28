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Rivan Nurmulki Menggila di Liga Voli Vietnam, Sukses Bawa The Cong Tan Cang Menang Dramatis 3-1 atas Ha Noi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |16:14 WIB
Rivan Nurmulki Menggila di Liga Voli Vietnam, Sukses Bawa The Cong Tan Cang Menang Dramatis 3-1 atas Ha Noi
Rivan Nurmulki saat memperkuat klub voli Vietnam, The Cong Tan Cang. (Foto: Facebook VFV)
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PEVOLI asal Indonesia, Rivan Nurmulki berhasil membantu klubnya, The Cong Tan Cang, mengawali fase kedua Liga Voli Putra Vietnam (VDQG) 2026 dengan hasil manis. Menghadapi Ha Noi dalam laga pembuka, Rabu (28/10/2026), tim asuhan pelatih Thai Anh Van berhasil mencatatkan kemenangan penting lewat pertarungan ketat empat set alias dengan skor 3-1.

Pertemuan antara kedua tim ini diprediksi sejak awal memang berjalan sengit mengingat catatan impresif mereka pada paruh pertama musim. Baik The Cong maupun Ha Noi sama-sama mengoleksi empat kemenangan dan tiga kekalahan, yang membuat duel ini sangat krusial dalam perebutan tiket ke babak semifinal.

Pada awal pertandingan, The Cong mencoba mendobrak pertahanan lawan dengan menurunkan legiun asing Anthony Cherfan. Namun, pemain berdarah campuran Amerika Serikat dan Lebanon tersebut belum mampu menampilkan performa maksimal untuk mendulang poin.

Akibat kebuntuan tersebut, tim berjuluk "Pasukan Tentara" ini harus kedodoran di set pertama. Ha Noi tampil lebih solid dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 25-18, memaksa The Cong berada di posisi tertinggal.

1. Rivan Nurmulki Bersinar

Memasuki set kedua, perubahan strategi dilakukan oleh jajaran pelatih dengan memasukkan bintang asal Indonesia, Rivan Nurmulki. Kehadiran mantan pilar tim nasional voli putra Indonesia tersebut langsung memberikan dampak instan dan mengubah total dinamika permainan di atas lapangan.

rivan nurmulki
rivan nurmulki

Rivan tampil sebagai momok menakutkan bagi pertahanan Ha Noi berkat variasi serangan serta smes-smes keras yang sulit dibendung. Kehadirannya sukses memperkaya opsi penyerangan The Cong, sekaligus mengembalikan kepercayaan diri rekan-rekan setimnya.

Dominasi tersebut berlanjut pada set kedua ketika The Cong berhasil mendikte jalannya laga dan menutup set dengan kemenangan meyakinkan 25-18 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

 

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