Kirim 12 Atlet Muda, NOC Indonesia Resmi Lepas Kontingen Youth Olympic Games Dakar 2026

JAKARTA – Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) secara resmi mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Tim Indonesia yang akan berjuang pada ajang Youth Olympic Games (YOG) Dakar 2026. Acara pelepasan berlangsung dengan penuh khidmat di Function Hall NOC Indonesia, FX Sudirman, Senayan, Jakarta pada Jumat (23/10/2026).

Youth Olympic Games Dakar dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 13 November 2026 di Senegal. Ajang ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Olimpiade diselenggarakan di Benua Afrika.

Indonesia mengirimkan 12 atlet muda yang terdiri dari enam atlet putra dan enam atlet putri. Mereka akan berkompetisi dalam sembilan cabang olahraga, yakni akuatik, atletik, balap sepeda, bulu tangkis, equestrian, judo, skateboard, triathlon, dan wushu.

1. Tujuan Kompetisi

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menegaskan keikutsertaan atlet Indonesia bukan hanya bertujuan mengejar prestasi. Menurutnya, Youth Olympic Games juga menjadi kesempatan untuk membangun karakter, menanamkan nilai kesetaraan, dan mempersiapkan generasi atlet masa depan.

“Dakar 2026 menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya ajang Olimpiade diselenggarakan di Benua Afrika. Ini bukan hanya soal prestasi, tapi juga menegaskan bahwa Indonesia ada dan tampil di Youth Olympic Games ke-4 di Dakar, Senegal, bersama atlet muda terbaiknya,” ujar Okto.

Ketum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Okto juga menyoroti komposisi atlet putra dan putri yang seimbang dalam kontingen Indonesia. Dia menilai hal tersebut menunjukkan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, meraih prestasi, dan membawa nama Indonesia di panggung internasional.

“Kali ini Tim CdM nya juga ada kekhususan karena perempuan semua, untuk memastikan 12 atlet mendapatkan pelayanan terbaik dan Insya Allah mendapatkan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia. Menuju Dakar itu tidak mudah, minimal 30 jam perjalanan. Untuk itu, atlet saya minta jaga kesehatan, yang utama harus sehat, harus fit untuk menjaga nama baik Indonesia di Youth Olympic Games,” jelas Okto.

2. Kesiapan Kontingen

Komitmen pemberdayaan perempuan juga terlihat melalui penunjukan Ita Yuliati sebagai Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Dakar 2026. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya NOC Indonesia memperkuat peran perempuan, baik sebagai atlet maupun dalam kepemimpinan dan manajemen olahraga.