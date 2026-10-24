Kisah Perenang 17 Tahun Abdil Majid Rahman, Tundukkan Rasa Gugup demi Emas Asian Para Games 2026

NAGOYA – Nama atlet renang muda Indonesia, Abdil Majid Rahman, menjadi sorotan usai berhasil mengharumkan nama bangsa di panggung Asian Para Games 2026. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Abdil Majid sukses menyumbangkan medali emas berharga bagi kontingen Merah Putih.

Atlet para renang asal Kabupaten Kampar, Riau, ini menjadi yang tercepat saat turun di nomor 100 meter gaya dada klasifikasi SB7 di Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Kamis 22 Oktober 2026. Abdil Majid menyelesaikan perlombaan dengan catatan waktu 1 menit 20,26 detik.

Catatan itu membuatnya mengungguli atlet asal China, Zhang Yilong yang mencatatkan waktu 1 menit 21,98 detik. Selain itu, juga atlet asal Malaysia, Shahafiq bin Abdullah dengan catatan waktu 1 menit 36,41 detik.

1. Perjuangan Luar Biasa

Majid sepertinya tidak menyangka dapat berprestasi dalam Asian Para Games 2026. Pasalnya, dia sebagai pendatang baru Asian Para Games langsung berbuah medali emas.

"Pertandingannya sangat seru dan menegangkan karena baru pertama kali ini bertanding di Asia," kata Abdil Majid Rahman dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Abdil Majid Rahman. (Foto: Instagram/npc)

"Ya dibilang nervous ya nervous karena baru pertama kan bertanding di Asia. Ya deg-degan tetapi saya berusaha untuk mengendalikan itu tadi," tambahnya.

Dia pun mempersembahkan medali emas ini untuk sosok-sosok yang berjasa membawa kariernya ke level Asia. Hal itu dikarenakan tanpa sosok-sosok itu dia tidak akan berprestasi.